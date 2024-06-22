В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

На станции Фастов под Киевом происходит погрузка военной техники. Об этом заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, его слова приводит ТАСС.
По заявлению Лебедева, к станции также прибывают украинские военнослужащие, которых подвозят на гражданских автобусах.
«Сейчас на станции Фастов в Киевской области начинается погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — сообщил Лебедев.
Ранее представитель подполья сообщал, что у аэродрома близ украинского города Луцка, административного центра Волынской области, прогремел взрыв. По сообщению Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.