В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

Представитель подполья Лебедев: под Киевом на платформы грузят военную технику

На станции Фастов под Киевом происходит погрузка военной техники. Об этом заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Лебедева, к станции также прибывают украинские военнослужащие, которых подвозят на гражданских автобусах.

«Сейчас на станции Фастов в Киевской области начинается погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — сообщил Лебедев.

Ранее представитель подполья сообщал, что у аэродрома близ украинского города Луцка, административного центра Волынской области, прогремел взрыв. По сообщению Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.