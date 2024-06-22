В США объяснили появление большого количества мемов с Байденом

NYT: странные ролики с президентом США Байденом — продукт монтажа

Большое количество странных роликов с президентом США Джо Байденом — продукт монтажа, а не свидетельство неврологических заболеваний у американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По сообщению издания, мемы со «здоровающимся с пустотой» или кадры, на которых тот не может сесть — появляются после обрезки оригинальных видео. Сообщается, что ролик, на котором Байден приветствует пустое место, подвергся обработке — на нем не видно, что американский президент здоровается с группой десантников.

NYT добавляет, что фейки распространяет команда экс-президента Дональда Трампа и симпатизирующие ему правые медиа. За последние недели количество таких роликов выросло на две тысячи процентов.

Ранее Трамп заявил об опозорившем США на саммите «Большой семерки» Байдене. По его мнению, действующий глава Белого дома превратил Соединенные Штаты в посмешище для всего мира.