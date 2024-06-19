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01:34, 19 июня 2024Мир

Трамп заявил об опозорившем США на саммите «Большой семерке» Байдене

Трамп: Байден опозорил США на саммите G7 и превратил страну в насмешку
СюжетСаммит G7
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден опозорил страну своим поведением на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его мнению, действующий глава Белого дома превратил Соединенные Штаты в насмешку по всему миру. «Байден позорит нас на мировой арене», — убежден Трамп.

Ранее газета The New York Post обратила внимание, что Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7. Из-за этого премьеру страны Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к группе лидеров. На кадрах президент отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.

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      Марина Совина
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