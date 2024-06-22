Журналист Боуз: слова лидеров Запада о мире через милитаризацию Европы лицемерны

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что высказывания западных лидеров о мире через милитаризацию Европы лицемерны. Об этом он написал в социальной сети X.

«А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны», — заявил Боуз. Он также назвал западных лидеров лжецами. По его словам, войны хотят не Россия и Китай, а страны Запада.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший связал возможный крах Соединенных Штатов с продолжением конфликта на Украине. По его словам, страна может погибнуть из-за собственной непродуманной политики.

9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, готовых участвовать в инициативе Парижа по отправке военных инструкторов на Украину. Согласно публикации издания, соответствующие предложения были направлены десяткам стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции.