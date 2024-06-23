Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:45, 23 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил об угрозе из-за чайных пирамидок

Хирург Умнов: чай в пакетиках-пирамидках создает риск развития онкологии

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Регулярное употребление чая в пакетиках-пирамидках создает риск развития онкологии. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Российской газетой».

Как рассказал врач, исследования показали, что при заваривании подобной пирамидки происходит попадание наночастичек пакетика разного размера и формы в организм. Часть из них выводится из организма, а часть накапливается в клетках тела. При постоянном употреблении патологических кусочков становится чрезвычайно много, что грозит воспалением тканей.

«Кроме того, организм может посчитать ткани с пластиком за чужие и атаковать их с развитием аутоиммунных заболеваний (например, аутоиммунный тиреоидит, склеродермия)», — рассказал Умнов.

По его словам, пластик также может привести к мутациям в клетках, что создает риск развития онкологии. Хирург посоветовал по возможности пить листовой чай.

Ранее ученые Стэнфордского медицинского университета раскрыли безопасность CAR-T-клеточной терапии в лечении рака. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, после лечения риск развития вторичного рака крови является низким.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Усложнили и без того трудные расчеты». В США заявили о злости Белого дома из-за визитов Путина в страны Азии

      Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024

      Врач рассказала о противопоказаниях для занятий йогой

      Отбой красного и желтого уровней воздушной опасности озвучили в регионе России

      Раскрыты детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом

      Врач предупредил об угрозе из-за чайных пирамидок

      В Австралии обнаружили остатки древней коры Земли

      Россиянам раскрыли условия компенсации отпуска деньгами

      В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

      Рассекречены три влияющих на Байдена ближайших соратника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше