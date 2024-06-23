МВД дало ориентировку на черный автомобиль после нападений в Дагестане

МВД по Дагестану объявило ориентировку на черный автомобиль Lada Vesta с местными номерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
По данным силовиков, государственный номер автомобиля — Н075УТ05.
Ранее в республике был введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших.
Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.