МВД дало ориентировку на черный автомобиль после нападений в Дагестане

МВД Дагестана разыскивает черную Lada Vesta с местными номерами

МВД по Дагестану объявило ориентировку на черный автомобиль Lada Vesta с местными номерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, государственный номер автомобиля — Н075УТ05.

Ранее в республике был введен режим контртеррористической операции на фоне нападений в Махачкале и Дербенте. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

