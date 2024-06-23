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12:14, 23 июня 2024Россия

На Камчатке у Ан-24 вышло из строя шасси

СК России: на Камчатке у Ан-24 вышло из строя шасси при посадке

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Шасси пассажирского самолета Ан-24 вышло из строя при посадке на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем 23 июня при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Самолет выполнял рейс по маршруту Магадан — Петропавловск-Камчатский, когда у него лопнул пневматик стойки шасси. Уточняется, что пострадавших нет, а причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В настоящее время Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного межрегиональным СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Камчатке следователи возбудили уголовное дело о халатности при закупке лекарств для детей в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения края.

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