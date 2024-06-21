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20:14, 21 июня 2024Силовые структуры

Против главы отдела Минздрава российского региона возбудили дело о халатности

Главу отдела Минздрава по Камчатке обвинили в халатности при закупке лекарств

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело о халатности при закупке лекарств для детей в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Главе отдела Минздрава вменяют часть 1 статьи 293 («Халатность, повлекшая существенные нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь») УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

По версии следствия, женщина, зная о страдающих тяжелыми заболеваниями несовершеннолетних пациентах, не сформировала заявки в фонд «Круг Добра» в установленные сроки. Тем самым дети оказались не обеспечены необходимыми для них лекарственными препаратами, что «создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния их здоровья».

Ранее следователи установили причастность организованной преступной группы, возглавляемой Олегом Каштело, еще к шести расправам, совершенным в 90-х годах.

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