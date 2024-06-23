Папа Римский помог освободить священника УПЦ

Папа Римский поспособствовал освобождению священника УПЦ Ионафана

Папа Римский Франциск способствовал освобождению из заключения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Украинская православная церковь, УПЦ) . Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, чьи слова приводит ТАСС.

Отмечается, что это было сделано по просьбе патриарха московского и всея Руси Кирилла.

«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства Папы Франциска по просьбе Святейшего. Папа Франциск работает и над освобождением других архиереев», — сказал Севастьянов.

В 2022 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту Ионафану. «Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — сообщили в ведомстве.

22 июня 2024 года приговоренного к пяти года тюрьмы за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны священнослужителя освободили.