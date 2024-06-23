Песков ответил на вопрос о летнем отпуске Путина

Песков: пока неизвестно, отправится ли президент Путин в летний отпуск

На данный момент неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока неизвестно», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, уйдет ли глава государства летом в отпуск.

Других подробностей Песков не сообщил.

В декабре 2023 года перед предвыборной кампанией пресс-секретарь президента отмечал, что в планах Путина нет отпуска на время данных мероприятий. По словам представителя Кремля, глава государства не обязан по закону брать отпуск на время предвыборной кампании.