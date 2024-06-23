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13:09, 23 июня 2024Мир

Почти 40 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

AP: по меньшей мере 39 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

Фото: Reuters

Почти 40 человек пострадали в результате удара Израиля в секторе Газа 22 июня. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц Палестины и сотрудников местной больницы.

«По меньшей мере 39 человек стали жертвами израильских ударов на севере сектора Газа», — пишет издание.

Действующая в Газе группа по чрезвычайным ситуациям рассказала, что спасатели ищут выживших на месте удара в лагере беженцев Шати к западу от Газы, и что удалось извлечь несколько десятков тел из здания, пострадавшего в результате удара в восточном районе сектора.

Израиль в субботу, 22 июня, с помощью истребителей нанес удары по двум военным объектам ХАМАС в районе Газы, пишет издание без упоминания подробностей.

Ранее глава политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС открыто к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования.

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      Виктория Кондратьева
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