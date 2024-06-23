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15:40, 23 июня 2024Россия

Появилось видео момента удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Mash опубликовал видео с моментом удара ВСУ по пляжу в Севастополе
СюжетРакетные удары по Украине:

Очевидцы сняли на видео момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно несколько десятков людей, находящихся на пляже. В один момент слышно звук, напоминающий хлопок, после чего люди начинают разбегаться.

23 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда губернатор города Михаил Развожаев призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться в безопасных местах.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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      Никита Абрамов
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