Появилось видео момента удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Mash опубликовал видео с моментом удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Очевидцы сняли на видео момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно несколько десятков людей, находящихся на пляже. В один момент слышно звук, напоминающий хлопок, после чего люди начинают разбегаться.

23 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда губернатор города Михаил Развожаев призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться в безопасных местах.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.