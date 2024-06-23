При атаке ВСУ на российский город погиб мирный житель

Белгородский губернатор Гладков при атаке ВСУ на Грайворон погиб мирный житель

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал политик.

Еще трое получили ранения. Двух мужчин доставили в больницу бойцы территориальной самообороны. Один из них находится в реанимации с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой. У второго диагностировали ранения спины и закрытую черепно-мозговую травму.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. В частности, в хуторе Климовое Борисовского района дрон-камикадзе повредил частный дом, окна оказались выбиты, кровля и фасад — посечены.