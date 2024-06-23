Раскрыта информация об используемом террористами оружии при нападении в Дагестане

Террористы использовали винтовку AR-15 для нападения на силовиков в Махачкале

Во время нападения на силовиков в Махачкале террористы, предварительно, использовали американскую винтовку AR-15. Такую информацию об оружии раскрывает Baza.

Как сообщает издание, указанные винтовки имеют множество модификаций и часто выбираются для массовых расправ.

Ранее МВД по Дагестану объявило ориентировку на черный автомобиль Lada Vesta с местными номерами — Н075УТ05. В республике был введен режим контртеррористической операции.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.