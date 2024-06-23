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15:49, 23 июня 2024Бывший СССР

В Харькове остановилась работа метро после взрывов

Работа метро в Харькове приостановилась после серии взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Харькове после серии взрывов приостановилась работа метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба метро в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена», — говорится в сообщении.

По их данным, все станции метрополитена сейчас работают только в режиме укрытия. О возобновлении движений гражданам пообещали сообщить дополнительно.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. В результате произошедшего часть города, расположенного на востоке Украины, осталась без света. Других подробностей на данный момент нет.

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