На улице Мирзабекова в Махачкале возобновился активный бой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что слышны звуки стрельбы очередями.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.
Позже стало известно, что в нападении на Махачкалу участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.