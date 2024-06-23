На улице Мирзабекова в Махачкале возобновился активный бой

На улице Мирзабекова в Махачкале возобновился активный бой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что слышны звуки стрельбы очередями.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Позже стало известно, что в нападении на Махачкалу участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.