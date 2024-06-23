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16:19, 23 июня 2024Бывший СССР

В Раде прокомментировали аварию на коксохимзаводе в Кривом Роге

Депутат Рады Криворучкина назвала аварию в Кривом Роге контролируемой

Кадр: Telegram-канал УНИАН

Ситуация в Кривом Роге, где произошла авария на коксохимзаводе, является контролируемой. Таким образом депутат Верховной рады Елена Криворучкина прокомментировала произошедшее, ее слова приводит РИА Новости.

23 июня в Кривом Роге повалил сильный дым с территории коксохимического завода. Местные жители заметили, что после ЧП в этом районе был неприятный запах. По их словам, на заводе ночью также слышались громкие звуки.

Сотрудники компании «Арселор», частью которой является предприятие, сообщили, что утром на заводе произошло внезапное отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы.

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      Лина Пивоварова
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