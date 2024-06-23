Во Франции заявили об отдалении сторонника Макрона от президента

Les Echos: ставленник Макрона премьер Атталь отдаляется от него

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, назначенный президентом Эммануэлем Макроном, решил отдалиться от него в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщила газета Les Echos.

Отмечается, что ставленник Макрона все чаще подчеркивает свои разногласия с президентом страны. Также глава правительства старается показать себя как «свободного» премьера.

«9 января президент назначил меня, 30 июня я бы хотел, чтобы меня выбрали французы», — подчеркнул Атталь в ходе предвыборной кампании.

Ранее Габриэль Атталь заявил, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.

