17-летний официант-новичок из Севастополя рассказал о спасении пострадавших при ударе ВСУ

После удара ВСУ по Севастополю 17-летний официант Кирилл спас посетителей кафе

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю 17-летний официант-новичок, работавший в кафе второй день, спас несколько посетителей пляжного кафе. Об этом он сам рассказал Telegram-каналу «Mash на волне».

По словам молодого человека, после звуков взрывов он дал посетителям заведения команду лечь на пол, а после этого указал путь к безопасному месту в заведении. Затем он увидел, что на улице остались раненые россияне и начал перевязывать им раны. Одной из пострадавших он наложил жгут из ремня, другому раненому он заткнул сквозное ранение.

Как рассказал официант, раньше он боялся крови, но в момент опасности преодолел страх и смог помочь всем, кто был рядом. «Эмоции у меня, конечно, были капец», — признался молодой человек.

Ранее водитель автобуса Александр, который вывозил людей после удара ATACMS по Севастополю, рассказал об эвакуации посетителей пляжа.

Днем 23 июня ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.