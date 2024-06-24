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13:17, 24 июня 2024Россия

Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием

МО России: ВС нанесли удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС) нанесли удар по украинскому логистическому центру, где хранилось и распределялось вооружение. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, среди хранившегося на складе вооружения были и образцы западного производства. Уточняется, что всего за сутки армия России поразила 112 районов скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что удары по живой силе и технике ВСУ наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия поразила склад с западными ракетами в Одессе. Под удар попали и прибывшие на завод иностранные наемники.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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