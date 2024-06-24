Россия поразила склад с западными ракетами в Одессе. Под удар попали иностранные наемники

Лебедев: ВС РФ ударили по складу с западными ракетами в Одессе

Российские войска нанесли удар по заводу тяжелого краностроения, где хранились западные боеприпасы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — рассказал он. Уточняется, что удар был нанесен около восьми утра, в городе сообщали о мощной детонации и столбе черного дыма.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Под удар попали до десяти иностранных наемников

Как добавил Лебедев, около десяти иностранных наемников попали под удар Вооруженных сил России в районе завода «Краян». По его словам, удар был подготовлен как раз к их прибытию. «Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал координатор подполья.

Он также сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами «Калибр», украинская система противовоздушной обороны не сработала.

В Одессе начался мощный пожар

Первые сообщения о взрывах в городе поступили около восьми утра, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кадры сильного возгорания публиковало издание «Страна». На фото и видео запечатлены массивные клубы дыма, снятые с разных точек города.

Издание также показало кадры с места ракетного удара по Одессе. «Видно, что прилет был по складу», — сообщает «Страна». К месту выехали экстренные службы, дежурит пожарная машина.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В начале июня в порт Одессы прибыли около 60 наемников ВСУ

Как сообщало подполье, около 60 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы. По словам местных жителей, наемники прибыли в Одесский морской порт на трех катерах. Они были вооружены, экипированы, а общались между собой на французском языке. Иностранных военных заметили в городе 9 июня.

«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — рассказал подпольщик.

Британский эксперт объяснил значение ударов по Одессе

В мае ВС России ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружение для дронов.

Комментируя это, британский военный эксперт Александр Меркурис пояснил, что ВС России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом оружие.

Цель авиаударов по Одессе — это поставленное [Украине] западное вооружение. (...) Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают Александр Меркурис британский военный эксперт

По его словам, Киев использует город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта. Меркурис также отметил, что авиаудары приводят к кадровому сокращению офицерского состава Вооруженных сил Украины.