Российские войска нанесли удар по заводу тяжелого краностроения, где хранились западные боеприпасы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — рассказал он. Уточняется, что удар был нанесен около восьми утра, в городе сообщали о мощной детонации и столбе черного дыма.
Под удар попали до десяти иностранных наемников
Как добавил Лебедев, около десяти иностранных наемников попали под удар Вооруженных сил России в районе завода «Краян». По его словам, удар был подготовлен как раз к их прибытию. «Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал координатор подполья.
Он также сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами «Калибр», украинская система противовоздушной обороны не сработала.
В Одессе начался мощный пожар
Первые сообщения о взрывах в городе поступили около восьми утра, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Кадры сильного возгорания публиковало издание «Страна». На фото и видео запечатлены массивные клубы дыма, снятые с разных точек города.
Издание также показало кадры с места ракетного удара по Одессе. «Видно, что прилет был по складу», — сообщает «Страна». К месту выехали экстренные службы, дежурит пожарная машина.
В начале июня в порт Одессы прибыли около 60 наемников ВСУ
Как сообщало подполье, около 60 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы. По словам местных жителей, наемники прибыли в Одесский морской порт на трех катерах. Они были вооружены, экипированы, а общались между собой на французском языке. Иностранных военных заметили в городе 9 июня.
«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — рассказал подпольщик.
Британский эксперт объяснил значение ударов по Одессе
В мае ВС России ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружение для дронов.
Комментируя это, британский военный эксперт Александр Меркурис пояснил, что ВС России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом оружие.
Цель авиаударов по Одессе — это поставленное [Украине] западное вооружение. (...) Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают
По его словам, Киев использует город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта. Меркурис также отметил, что авиаудары приводят к кадровому сокращению офицерского состава Вооруженных сил Украины.