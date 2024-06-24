В Одессе на заводе с западными боеприпасами под удар попали 10 иностранных наемников

Подпольщик Лебедев: под удар по заводу в Одессе попали 10 иностранных наемников

Под ракетный удар по заводу в Одессе, где хранились западные боеприпасы, попали 10 иностранных наемников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удар был (…) как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Отмечается, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российским ракетами. По информации партизан, удар по заводу был нанесен ракетами «Калибр».

Ранне Лебедев рассказал, что удар в Одессе пришелся по заводу тяжелого краностроения, где хранились боеприпасы западного производства. На опубликованных кадрах из города были видны крупные клубы дыма, сообщалось о сильном пожаре.