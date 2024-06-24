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17:00, 24 июня 2024Мир

Генсек ООН осудил теракт в Дагестане

Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил соболезнования народу России в связи с терактом в Дагестане. Его слова передает официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Генеральный секретарь ООН самым решительным образом осуждает совершенные террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты и сотрудников сил безопасности в Дагестане», — сообщается в заявлении.

Гуттериш выразил свои соболезнования семьям жертв, народу и правительству России, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики, среди которых были родственники высокопоставленного чиновника, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими.

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      Дарья Устьянцева
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