Глава Дагестана приехал в Дербент после нападения террористов на храм и синагогу

Меликов приехал в Дербент после нападения террористов на храм и синагогу

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент после нападения там террористов на храм и синагогу. Кадры прибытия были размещены в Telegram-канале администрации республики.

На представленном ролике видно, как Меликов общается с очевидцами, священнослужителями и осматривает место трагедии.

В администрации подчеркнули, что глава Дагестана проведет совещание в администрации города.

До этого Меликов рассказал о более чем 15 полицейских, которых не удалось спасти во время теракта в Дагестане. Кроме того, глава республики рассказал, что пострадали 44 человека, из них 37 сотрудников правоохранительных органов.

В Дербенте террористы напали на настоятеля православного храма.