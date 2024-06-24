Минобороны сообщило о перехвате ракет ATACMS и Patriot

Минобороны: российские войска сбили ракеты ATACMS и Patriot

Российские войска перехватили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и зенитные ракеты Patriot. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки было уничтожено шесть ATACMS и четыре Patriot. Помимо этого, было сбито десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Все перечисленное вооружение производится в США.

Помимо этого, за сутки было уничтожено 176 украинских беспилотников.

23 июня украинские войска атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна из ракет взорвалась над пляжем в Севастополе, где в тот момент отдыхали люди. Пострадали 153 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, кто стоит за ударом по мирным жителям. «Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — пояснил он.

