Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 24 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате ракет ATACMS и Patriot

Минобороны: российские войска сбили ракеты ATACMS и Patriot

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска перехватили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и зенитные ракеты Patriot. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки было уничтожено шесть ATACMS и четыре Patriot. Помимо этого, было сбито десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Все перечисленное вооружение производится в США.

Помимо этого, за сутки было уничтожено 176 украинских беспилотников.

23 июня украинские войска атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна из ракет взорвалась над пляжем в Севастополе, где в тот момент отдыхали люди. Пострадали 153 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, кто стоит за ударом по мирным жителям. «Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы раскрыли новые детали мятежа Пригожина. Захват Ростова, бои в Воронеже и маневры «Вагнера» — что они видели?

      Стало известно о смерти российского призывника на сборном пункте

      Танцующий под Тейлор Свифт будущий король Великобритании попал на видео

      Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали трагедии

      Названа ключевая статья расходов украинского бюджета

      Боец UFC Павлович впервые высказался после поражения от Волкова

      Принцесса Анна объяснила желание носить старые вещи

      В Кремле высказались о последствиях ракетной атаки ВСУ на Севастополь для США

      Назван объем расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам

      Уехавший в Израиль телеведущий заявил о тоске по русской бане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше