В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

Песков: Россия понимает, кто стоит за ракетной атакой на Севастополь

Москва понимает, кто стоит за ракетным ударом по Севастополю. Об организаторах атаки на Крым высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В воскресенье, 23 июня, выпущенная украинскими войсками ракета с кассетной боевой частью взорвалась над пляжем в Севастополе, где в тот момент отдыхали люди.

При ударе были использованы американские ракеты ATACMS, новую партию которых Вооруженные силы Украины получили весной. На вопрос о возможном ответе Москвы на применение этого вида оружия Песков ответил, что использование ATACMS не может не иметь последствий. При этом представитель Кремля сказал, что США непосредственно вовлечены в боевые действия в зоне спецоперации.

По словам Пескова, Путин постоянно получает свежую информацию после атаки. Также главой государства были отданы необходимые поручения, отметил он.

Согласно последним данным, при падении обломков ракеты ATACMS пострадал 151 человек. Среди них 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

