Появились подробности о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

ТАСС: двое пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь подключены к ИВЛ

Среди пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь два человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили медики, передает ТАСС.

По их информации, еще 21 пострадавшего, среди которых 11 детей, перевезут в Москву для дальнейшего лечения. Подробностей об их состоянии не приводится.

Согласно последним данным, при падении обломков ракеты ATACMS пострадал 151 человек. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из которых — в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье, 23 июня, ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.