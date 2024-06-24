Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 24 июня 2024Россия

Появились подробности о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

ТАСС: двое пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь подключены к ИВЛ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Среди пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь два человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили медики, передает ТАСС.

По их информации, еще 21 пострадавшего, среди которых 11 детей, перевезут в Москву для дальнейшего лечения. Подробностей об их состоянии не приводится.

Согласно последним данным, при падении обломков ракеты ATACMS пострадал 151 человек. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из которых — в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье, 23 июня, ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Стало известно о скором возвращении Промеса в Россию

      Стоматолог назвала простые шаги к здоровью зубов

      В Эстонии заявили о сложностях в достижении консенсуса по новым антироссийским санкциям

      Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

      Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

      Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

      Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

      В Госдуме предложили возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия

      В Петербурге раскрыта афера с заманивавшими мужчин в дорогие рестораны девушками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше