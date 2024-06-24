МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

МВД Азербайджана: в Баку неоднократно судимый мужчина открыл огонь

МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в столице страны Баку — огонь открыл ранее неоднократно судимый мужчина. Сообщение министерства передает РИА Новости.

«В поселке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, жертвами стрельбы стали трое полицейских и один гражданский. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

В мае стрельба произошла в центре Тбилиси.