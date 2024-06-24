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20:40, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о колоссальных шансах прекращения существования государства

Депутат Рады Безуглая: у Украины колоссальные шансы перестать существовать
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: Украинская правда / YouTube

У Украины колоссальные шансы перестать существовать как государство. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на ее YouTube-канале.

Безуглая отметила внутреннюю дестабилизацию в украинском обществе. Политик подчеркнула, что речь идет о незрелости украинской политической элиты. По ее мнению, украинское государство еще может «полностью развалиться».

«У нас колоссальные шансы перестать существовать (...) Здесь вопрос существования нашего государства», — заявила депутат. Она добавила, что для сложившейся ситуации нет простого решения.

Ранее Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком. Также она опубликовала фотографию Содоля в одесском ресторане.

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      Юрий Леонов
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