Неизвестный открыл стрельбу на улице в Ростовской области

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Батайске Ростовской области

Неизвестный устроил стрельбу на улице в городе Батайск Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ГУМВД России по региону уточнил, что в дежурную часть поступили сообщения о схожих с выстрелами звуках на улице Воровского. Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что мужчина открыл стрельбу «из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». Сейчас стражи порядка пытаются установить личность стрелка.

Глава администрации Батайска роман Волошин позднее уточнил в своем Telegram-канале, что инцидент расценивается как бытовое хулиганство.