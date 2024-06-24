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22:14, 24 июня 2024Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Ростовской области

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Батайске Ростовской области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Неизвестный устроил стрельбу на улице в городе Батайск Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ГУМВД России по региону уточнил, что в дежурную часть поступили сообщения о схожих с выстрелами звуках на улице Воровского. Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что мужчина открыл стрельбу «из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». Сейчас стражи порядка пытаются установить личность стрелка.

Глава администрации Батайска роман Волошин позднее уточнил в своем Telegram-канале, что инцидент расценивается как бытовое хулиганство.

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      Марина Совина
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