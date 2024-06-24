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13:15, 24 июня 2024Бывший СССР

Пашинян выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Пашинян отправил телеграмму Путину в связи с терактами в Дагестане

Кадр: РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, передает ТАСС.

«С глубокой скорбью узнал трагическую новость о страшных терактах, произошедших в Дербенте и Махачкале. От имени народа Армении и от себя прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и родственникам погибших, а также пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказано в сообщении армянского лидера.

Он добавил, что Армения осуждает террористический акт и считает любые проявления насилия неприемлемыми.

Ранее письмо с соболезнованиями Владимиру Путину направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Помимо этого, он выразил соболезнования главе российского региона Сергею Меликову. В письме ему азербайджанский лидер написал, что воспринял известие о террористических актах в Дербенте и Махачкале с чувством глубокой скорби.

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      Валентин Карант
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