Пассажир задержал вылет самолета после разговора с любовью своей жизни

Пассажир Iberia задержал вылет самолета на час после разговора с возлюбленной

Пассажир авиакомпании Iberia задержал вылет самолета на час после телефонного разговора с любовью всей своей жизни. Об этом пишет итальянское издание Corriere.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Турина в Мадрид. Когда воздушное судно уже выруливало на взлетно-посадочную полосу, один из пассажиров резко встал с криком: «Прекратите все, мне нужно выйти!» По данным источника, это произошло после того как возлюбленная попросила его не улетать и остаться с ней в Турине.

Члены экипажа поговорили с мужчиной и решили выпустить его из самолета по соображениям безопасности, поскольку он нервничал и был настроен решительно. В итоге борт вылетел в точку назначения с часовой задержкой.

В июне 2023 года стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами, чтобы сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Бортпроводницу задержали и отдали под суд.

