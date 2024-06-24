В Саратове удалили комментарий с призывом создать «халяльную набережную»

Власти Саратова удалили комментарий с призывом создать «халяльную набережную»

19 июня под постом администрации Октябрьского района Саратова в Telegram, анонсирующим прямой эфир с главой района Игорем Молчановым, появился комментарий пользовательницы Мадины Хаджиевой, в котором она от лица всех мусульман города призвала создать «халяльную набережную», на которую не будут пускать людей, одетых не по канонам шариата. При этом, как убедился редактор «Ленты.ру», аккаунт, с которого был опубликован комментарий, привязан к номеру телефона с кодом, принадлежащим Белоруссии.

Аккаунт был переименован в «Мадину Хаджиеву» за некоторое время до публикации комментария. Сейчас на аватарке этого пользователя стоит фотография с изображением Алексея Арестовича (внесен в России в список террористов и экстремистов) на фоне российского флага.

Кроме удаления комментария Хаджиевой, власти района никак не отреагировали на эту публикацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».