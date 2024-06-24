Стало известно о смерти российского призывника на сборном пункте

URA.RU: стало известно о смерти призывника на сборном пункте под Челябинском

Журналистам URA.RU стало известно о смерти российского призывника. Об этом изданию сообщил неназванный источник.

21-летнего мужчину обнаружили на территории сборного пункта в минувшие выходные. Его смерть не носит криминального характера, отметил собеседник издания.

Журналисты обратились за комментарием в Следственный комитет. Там сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося. О возможных причинах происшествия не сообщается.

Весенний призыв в Российскую армию стартовал 1 апреля. Призывная кампания продлится до 15 июля. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Минобороны планирует набрать 150 тысяч призывников.