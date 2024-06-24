Стало известно о тяжелом состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

Актер Смолкин: Заворотнюк падала в обморок на съемках «Моей прекрасной няни»

О тяжелом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк на съемках ситкома «Моя прекрасная няня» рассказал актер Борис Смолкин. Подробности стали известны телеканалу НТВ.

Исполнитель роли дворецкого Константина рассказал, что звезда работала на износ и падала в обморок на съемках. «Она же в каждом кадре занята, в каждой сцене. У нас был перерыв, мы могли ноги вытянуть в гримерке, сесть или полежать. А у нее перерывов не было», — пояснил он. Смолкин отметил, что Заворотнюк «прошла очень трудный путь».

Смолкин одобрил решение близких актрисы не раскрывать подробности ее болезни на публику. «На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», — отметил народный артист России.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, помогавшая семье актрисы, раскрыла подробности о последнем годе жизни Заворотнюк.