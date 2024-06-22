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20:15, 22 июня 2024Культура

Навка раскрыла подробности о Заворотнюк в последний год ее жизни

Навка рассказала, что на Анастасии Заворотнюк во время прощания не было грима
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, помогавшая семье актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыла подробности о последнем годе ее жизни. На эту тему она высказалась в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, ее слова публикует KP.RU.

По словам Навки, из-за болезни с внешностью Заворотнюк произошли изменения. «Но в храме [во время прощания] она лежала красавица — и грима не было вообще», — заявила фигуристка. Она также поблагодарила медработников за то, что не были обнародованы фото актрисы.

Кроме того, спортсменка рассказала, что в последний год жизни артистка находилась в лежачем положении. «За пять лет не было ни одной фотографии: я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже», — добавила Навка.

Ранее сообщалось, что последний сериал с участием Заворотнюк «Приставы» покажут на российском телевидении. Премьера запланирована на 24 июня.

О том, что Анастасии Заворотнюк не стало, сообщалось 30 мая. У актрисы еще в начале 2019 года была диагностирована глиобластома (рак мозга).

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      Маргарита Щигарева
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