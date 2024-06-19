На российском телевидении покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк

Последний сериал с участием Анастасии Заворотнюк «Приставы» покажут 24 июня

Последний сериал с участием актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» покажут на российском телевидении. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Премьера запланирована на 24 июня. Сериал будет транслироваться на телеканале НТВ. «Очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте», — прокомментировал работу с актрисой режиссер проекта Владимир Нахабцев.

Ранее сообщалось, что последний сериал с участием Анастасии Заворотнюк не выйдет на экраны. Отмечалось, что съемки проекта начались еще до пандемии COVID-19. Премьера должна была состояться в 2022 году.

О том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало, сообщили 30 мая.