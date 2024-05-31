Последний сериал с Анастасией Заворотнюк не выйдет на экраны

Последний сериал с участием актрисы Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны

Последний сериал с участием российской актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что съемки проекта начались еще до пандемии коронавируса. Премьера должна была состояться в 2022 году. «Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита», — объяснил режиссер проекта Владимир Нахабцев-младший, подчеркнув, что решение об отмене показа принял телеканал.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые поделилась кадрами с матерью в начале ее болезни. На видео актриса танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышева и матери Валентины.

О том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало, сообщили 30 мая.