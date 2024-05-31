Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 31 мая 2024Культура

Последний сериал с Анастасией Заворотнюк не выйдет на экраны

Последний сериал с участием актрисы Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Последний сериал с участием российской актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что съемки проекта начались еще до пандемии коронавируса. Премьера должна была состояться в 2022 году. «Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита», — объяснил режиссер проекта Владимир Нахабцев-младший, подчеркнув, что решение об отмене показа принял телеканал.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые поделилась кадрами с матерью в начале ее болезни. На видео актриса танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышева и матери Валентины.

О том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало, сообщили 30 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

      В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

      Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

      Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

      В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше