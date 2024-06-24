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10:03, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль телеведущий заявил о массе раздражающих вещей в стране

Ведущий Шац заявил, что в Израиле его раздражают бюрократия и популизм политиков

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Известный телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, назвал вещи, которые его раздражают в новой для жизни стране. Подробности он раскрыл в подкасте, доступном на YouTube-канале «Шалом, тыкверим!».

«Есть масса вещей в Израиле, которые меня бесят и раздражают. Да, блин, куда ни кинь. Все равно бюрократия, какая-то вязкость мышления. Какой-то инфантилизм во многих вопросах», — высказался Шац. По словам ведущего, многие проблемы в стране можно было решить в том числе и с помощью приехавших в страну. Однако, подчеркнул он, в Израиле никто не принимает мигрантов всерьез.

Также Шац признался, что его раздражают особенности израильского политического процесса. «Я не вижу ни одного реально внятного политика на горизонте вообще. Система партий этих, выборов, этот популизм. Просто говорильня сплошным потоком», — возмутился он.

Ранее Шац рассказал о плачевном итоге эмиграции. Он заявил, что после отъезда из России он стал редко видеться с младшей дочерью, которая учится в Англии.

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      Мария Большакова
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