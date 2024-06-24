Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

Теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни

Теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил ее друг, фотограф Юрий Рост в Telegram.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший, многолетний, сердечный друг», — написал Рост.

Фотограф добавил, что Дмитриева была великой теннисисткой, выдающимся телевизионным спортивным комментатором и организатором лучших спортивных программ. «Образованная, умная, тонко понимающая все, добрая, терпимая», — высказался Рост о покойной подруге.

Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном женском парном и смешанном парном разрядах, победительница 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор». В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. В конце 1970-х годов Дмитриева стала спортивным комментатором, позже сотрудничала с каналами «Евроспорт», «Матч ТВ», «НТВ-Плюс. Спорт», Первым каналом. Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве.