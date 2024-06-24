В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

Развожаев: возникшие из-за удара ВСУ по Севастополю возгорания потушены

В Севастополе потушили все возгорания, которые возникли в результате падения фрагментов ракет ATACMS, выпущенных по городу 23 июня. Об этом сообщили в правительстве города, пишет ТАСС.

«В результате падения частей ракет накануне было зафиксировано семь возгораний, без пострадавших. Все оперативно локализованы, часть — еще до приезда пожарных», — сообщила собеседница агентства.

Днем в воскресенье, 23 июня, ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадал еще 151 — 82 из них госпитализировали.

Минобороны обвинило в атаке США и пообещало ответ. 24 июня в Крыму объявлен днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.