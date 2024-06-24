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19:49, 24 июня 2024Бывший СССР

В Швейцарии рассказали об отказе украинских беженцев воевать за Зеленского

RTS: украинские беженцы в Швейцарии отказываются воевать за Зеленского

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Граждане Украины призывного возраста, оказавшиеся в Швейцарии, не желают возвращаться домой и воевать за руководство страны, включая президента Владимира Зеленского. Об этом рассказывает швейцарская телерадиокомпания RTS.

«В нашей стране высокий уровень коррупции... Сегодня нас просят вернуться в страну, чтобы сражаться. Однако политики и те, кто занимает важные посты, похоже, не отправляют своих детей на фронт», — объяснил журналистам свой отказ возвращаться один из украинских беженцев, представившийся жителем Донбасса.

По словам беженца, многие его знакомые и родственники могли присоединиться к российской армии, а воевать против них он не может. Кроме того, среди украинцев в Швейцарии поддерживается идея переговоров между Украиной и Россией: они полагают, что принесенные жертвы будут напрасны.

«Но если бы всех украинских беженцев, находившихся здесь, отправили на фронт, это ничего бы не изменило в исходе войны», — резюмирует еще один беженец.

Ранее в Германии призвали украинских беженцев найти работу. Об этом заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт, указав, что для просителей убежища в стране необходимы более жесткие обязательства.

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      Дмитрий Попов
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