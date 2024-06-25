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17:26, 25 июня 2024Россия

Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

Житель Дагестана заявил о подлости отца террористов Омаровых

Житель Дагестана Абдулла заявил о подлости экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. О том, как чиновник хотел «убрать» его, россиянин рассказал журналистам Telegram-канала Mash Gor.

Мужчина утверждает, что он активно освещал противоправные действия бывшего главы района, за что тот захотел от него избавиться. Так, по словам жителя республики, однажды Омаровы так сильно избили его, после чего ему потребовалась госпитализация.

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После начала конфликта с Омаровыми мужчина и его жена лишились работы. При этом многочисленные заявления дагестанца, в которых он указывал на действия главы района якобы оставались без ответа.

О поступке сыновей Омарова собеседник канала отозвался следующим образом. «Отец всю жизнь подлецом был, подлым человеком, и эти [тоже]. (...) От яблони яблоки далеко не падают», — сказал он.

23 июня террористы напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале они обстреляли пост ДПС. В числе нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. На допросе отец террористов заявил, что на протяжении нескольких лет знал о приверженности детей радикальным идеям.

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      Алан Босиков
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