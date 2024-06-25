12 человек 37 лет лет рыли землю, чтобы найти легендарное сокровище, и наконец до него добрались. Что они увидели?

Искатели сокровищ из Финляндии убедились в существовании легендарного клада

Каждый год 12 энтузиастов, которых объединяет одна цель, приезжают в город Сипоо в Финляндии. Они называют себя Храмовой дюжиной и вот уже 37 лет ищут легендарные сокровища, якобы спрятанные в пещере, известной как храм Лемминкяйнена. В июне 2024 им удалось совершить прорыв: они обнаружили в пещере лезвие топора возрастом около тысячи лет. Значит, сокровище существует. Или нет? «Лента.ру» попыталась найти ответ.

Что такое храм Лемминкяйнена

Легенда о храме Лемминкяйнена стала известна широкой публике в 1980-х. Ее автор — мистик, йог и туристический гид Йор Бок. Это он рассказал, что вход в храм-пещеру был завален в 987 году нашей эры из-за прихода в Финляндию христианства, — якобы так языческие жрецы хотели сохранить свои древние реликвии.

Согласно довольно запутанным рассказам Бока, Лемминкяйнен был его предком, при этом в каждом новом поколении рождалась инкарнация героя. В честь первого Лемминкяйнена был сооружен храм в огромной подземной пещере естественного происхождения в форме перевернутого конуса. При входе в храм стояли две его статуи в полный рост, сделанные из золота.

В честь прихода каждого нового Лемминкяйнена в знак признательности богам верующие присылали жрецам драгоценные камни и золото. Их переносили в пещеру, добавляя к ней новые комнаты. Бесчисленные поколения создавали комнату за комнатой, по спирали спускаясь вниз. В конце концов язычники якобы достигли дна, а затем еще несколько поколений продолжали двигаться по горизонтали, пока оставалась возможность создавать дополнительные камеры.

Биограф Бока, самопровозглашенный историк Карл Борхен, прикинул примерное количество подземных камер и сокровищ в них. У Лемминкяйненов каждого поколения была своя комната, при этом, если верить Йору Боку, поколений было больше, чем людей в Финляндии 1987 года, а это около пяти миллионов. Получается, что в хранилище должно быть более пяти миллионов комнат. Если ширина каждой комнаты составляет в среднем два метра, то внутри конической полости должен быть проложен путь длиной десять тысяч километров. Дорожка со всеми комнатами будет уходить вниз по спирали.

Кто такой Лемминкяйнен и почему в его честь названа пещера с cокровищами

Лемминкяйнен — один из главных героев народного финско-карельского эпоса «Калевала». Его составил Элиас Лённрот на основе народных песен, которые он собрал, разговаривая с жителями Карелии.

Лемминкяйнен — чародей из страны Калевала. Он вырос в рыбацкой деревне на берегу морского залива, его настоящее имя — Ахти. У Лемминкяйнена было несколько жен. Добиваясь второй жены родом из Похъелы, герой совершает подвиги, но во время третьего испытания, охоты за черным лебедем, гибнет от руки слепого старика. После этого мать Лемминкяйнена узнает о произошедшем и воскрешает его. Однако и смерть не останавливает его, он снова едет к возлюбленной, узнав, что ее собираются выдать замуж за другого. Отбив девушку у соперника, он на собственной свадьбе вызывает на состязание и убивает хозяина Похъелы. Обернувшись орлом, он скрывается от мести у матери, а потом отправляется на лодке в изгнание на три года за девять морей на далекий остров.

Картина Аксели Галлен-Каллела «Лемминкяйнен» Изображение: Public Domain / Wikimedia

Мотив воскрешения Лемминкяйнена, по всей видимости, особенно заинтересовал Бока, поскольку он перекликается с мифами других народов — в частности, с египетским мифом о богине Исиде, которая воскрешает Осириса. Однако решающим фактором, вероятно, стала идея реинкарнации, которую Бок, интересовавшийся буддизмом и индуизмом, самостоятельно добавил в легенду о Лемминкяйнене.

В «Калевале» сокровища героя и его подземный храм не упоминаются.

Кто такой Йор Бок и почему люди поверили его рассказам

Йор Бок — личность одиозная. Ученики и соратники считали и считают его мудрецом и почти пророком, автором альтернативной — истинной — истории мира. Другие полагают, что Бок был патологическим лжецом или просто сумасшедшим.

В книге «Сага о Боке», которую написал последователь Бока Карл Борхен, утверждается, что гуру родился в результате кровосмесительной связи между 81-летним морским капитаном Кнутом Виктором Боксстремом, который был его дедом, с 42-летней дочерью Реей. Причиной, по словам Бока, стало то, что единственный сын Кнута был убит в 1918 году во время гражданской войны в Финляндии, и инцест был отчаянным способом продолжения рода. Наследник требовался для того, чтобы рассказать миру ту самую сагу об истинной истории мира и существовании легендарной пещеры. Чтобы соблюсти приличия, мальчика усыновил муж Реи — Брор Густав Бертил Сведлин.

Йор Бок Кадр: фильм Who in the Hel Is Ior Bock?

Журналист Магнус Лонден в 2004 году нашел свидетельства того, что на самом деле мальчик, чье настоящее имя Брор Хольгер Сведлин, был приемным сыном Реи Боксстрем-Сведлин и Брора Сведлина. Официальные документы об усыновлении в Национальном архиве в Хельсинки доказывают, что биологическая мать Бока была 23-летней женщиной из Порвоо. В девять лет Бока временно отдали в детский дом, предположительно из-за того, что мать не могла с ним справиться. Но сам он утверждал, что именно в это время мать и тетка, забирая его домой, начали рассказывать ему семейные секреты о его истинном происхождении и несметных сокровищах, спрятанных недалеко от их дома.

В 1962 году, когда Боку было 20 лет, он якобы случайно застрелил своего брата Эрика Сведлина, еще одного приемного ребенка Реи и Брора

В 1962 году, когда Боку было 20 лет, он якобы случайно застрелил своего брата Эрика Сведлина, еще одного приемного ребенка Реи и Брора. По версии следствия, братья слушали музыку, а Йор в это время танцевал и крутил в руках заряженный пистолет. Пистолет выстрелил случайно, когда он бросил его Эрику. Из-за этого Бок получил условный срок При этом позже он утверждал, что Эрик якобы сам решил расстаться с жизнью, потому что семья не одобряла его невесту. Жених и друзья Эрика опровергли эту версию в интервью Лондену. После этого Бок, который в то время активно занимался танцами и актерским мастерством, вел себя как ни в чем не бывало — веселился, ходил по клубам и барам.

Театральная карьера Бока в тот период шла в гору благодаря выступлениям в театрах в Вааса, Турку и Хельсинки. Он также несколько раз выступал в качестве режиссера постановок. Позже Сведлин-Бок даже срежиссировал танцевальный рекламный ролик для стирального порошка Coral и снялся в нем. Затем он уехал из страны, никто точно не знает, куда он ездил и что делал, но, по всей вероятности, в этот период он впервые побывал в Индии.

Вход в пещеру-храм Фото: Paasikivi / Wikimedia

В 1968 году он вернулся в Финляндию и стал гидом в морской крепости Суонмеллина. Он проработал там больше десяти лет и пользовался огромной популярностью благодаря харизме, артистизму и увлекательным рассказам о ранней истории крепости. В какой-то момент он стал рассказывать посетителям истории о связи своей семьи с основанием крепости, добавляя к этому факту все больше деталей. По всей видимости, администрация Суонмеллины устала от его сказок, и в 1980 году у них с Боком начался конфликт, после которого он перестал быть официальным гидом крепости. Позже Бок утверждал, что его заставляли рассказывать ложные националистические факты о крепости.

Начиная с 1970-х Бок стал совершать ежегодные путешествия на Гоа. Он уезжал из Финляндии на всю зиму. На берегу Индийского океана он стал настоящим хиппи: употреблял наркотики, занимался групповым сексом, увлекся эзотерикой и веяниями нью-эйдж. Он жил в маленькой деревне Чапора и там начал рассказывать людям о древних культах и истории мира, которая якобы началась на территории современной Финляндии. Именно тогда Хольгер Сведлин стал Йором Боком, впоследствии ученики часто обращались к нему, используя имя Лор. Именно так его чаще всего называет его биограф Борхен.

А в 1984 году, после похорон матери, он впервые начал делиться своими необычными теориями в Финляндии и даже отправился в Национальный архив. Он попросил, чтобы там записали истории его семьи, которые якобы передавались из поколения в поколение только устно. Эти записи действительно существуют и относятся к 1984 и 1985 годам.

Бок считал, что человечество было продуктом союза козлов и обезьян на Северном полюсе

Бок никогда не рассказывал свои истории последовательно, это всегда были фрагменты, многие из которых расходились с общеизвестной финской мифологией, из которой он явно черпал вдохновение. Нестыковки в его рассказах замечали еще при его жизни, но, отвечая на вопросы журналистов и скептиков, Бок всегда уводил их внимание в сторону деталей.

Среди особенно скандальных заявлений Бока — его рассказы о сексуальных культовых практиках древних людей, в которых якобы считалось добродетелью «сохранять, а не проливать семя или женский эякулят». Это осуществлялось путем совместного использования жидкостей в позе «69» или путем практики автофелляции, которую Бок называл «саунасолму»

Именно семя и женский эякулят якобы называли Viisauden Vesi — «вода мудрости». В других традициях, согласно Боку, она известна как «вода жизни», «семена жизни», «нектар богов». Женщины обычно глотают свою махлу, женскую эякуляцию. Чтобы практиковать этот ритуал плодородия без пары, мужчина должен был добиться гибкости, а женщины, по словам гуру, использовали специальную трубочку. При этом употребление этих жидкостей было частью обряда инициации для детей по достижении семи лет.

Пещера в Сипоо Кадр: carlborgen.com

Кроме этого, Бок рассказывал, что человечество появилось на Северном полюсе как продукт союза козлов и обезьян. Первые люди создали развитую, просвещенную цивилизацию, но только часть этой культуры пережила Ледниковый период, спрятавшись в тепле райского сада, расположенного именно в Финляндии. Как только лед растаял, эти просвещенные люди построили корабли, чтобы спасти человечество, и разошлись по всей Земле в качестве пророков и проводников, чтобы привести опустошенные культуры обратно к цивилизации. Так и родились все великие культуры, религии и языки мира.

Бок скончался, как и жил, странно. В 1999 году на него было совершено первое покушение, тогда один из его сторонников напал на него в его доме в Хельсинки и несколько раз ударил ножом. После этого Бок остался парализованным.

В 2010 году на Бока напал его ассистент-индус и нанес неподвижному гуру девять ножевых ранений. Этих травм Бок не пережил. Нападавшего признали невиновным, доказав, что он был невменяем, и депортировали в Индию. Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ

Были ли эти нападения связаны с деятельностью Бока и поиском сокровищ, неизвестно.

Что такое Храмовая дюжина и как она искала храм Лемминкяйнена

Бок впервые упомянул о пещере-храме Лемминкяйнена в 1987 году. Несмотря на его эксцентричность, к нему тогда многие прислушались. Среди первых были, конечно, его последователи, люди, которых привлекала альтернативная версия история и идеи о том, что правда на протяжении веков замалчивалась и скрывалась.

Однако история о спрятанных сокровищах и могиле героя финского фольклора в глубинах пещеры оказалась такой заманчивой, что сюжеты о Боке стали появляться на радио и телевидении. В конце концов по его инициативе были начаты официальные раскопки. Банк Сипоо и компания Lemminkäinen выступили спонсорами. Сам Бок вложил большую часть своих средств в проект. Тогда впервые собралась команда энтузиастов — 12 мужчин и 12 женщин, которые были основными участниками раскопок.

Все прекратилось в 1990 году. Хотя Бок и его последователи настаивали на том, что археологи-любители, работающие на семейном участке в Сипоо находятся на грани большого прорыва, официальные наблюдатели решили, что команда хиппи просто прожигает деньги

К этому времени Бок предоставил большую часть своего имущества в качестве залога для нового кредита в местном банке, а затем взял еще один заем у строительной компании, поддерживавшей предприятие. Таким образом он уже был по уши в долгах, а выплат не предвиделось. В это время полиция устроила облаву на его археологическую группу.

Будучи хиппи, Бок и его последователи часто употребляли гашиш. По его словам, это была древняя семейная традиция. Полиция сочла, что его друзья из-за границы использовали свои визиты в Сипоо для контрабанды наркотиков, а лагерь археологов был точкой для наркотрафика. После облавы участники раскопок говорили, что причина внимания полиции была в том, что они подобрались слишком близко к правде, которая перевернула бы представления о мировой истории. Как бы там ни было, после рейда было задержано несколько десятков бокианцев, иностранцы были депортированы, многих оштрафовали. Официальные раскопки были прекращены.

Храмовая дюжина в 1980-х Кадр: фильм Who in the Hel Is Ior Bock?

Однако преданные соратники Бока не остановились ни тогда, ни позже. Команда бокианцев собиралась в Сипоо каждую весну, чтобы продолжать поиски сокровищ. За годы их количество сократилось, а состав неоднократно менялся. В конце концов они стали называть себя Храмовой дюжиной, потому что теперь в группе осталось 12 человек. Из них лишь двое — члены оригинальной команды, которые участвовали в проекте еще в 1987 году. За 37 лет Храмовая дюжина расчистила около пятидесяти метров подземных тоннелей, вручную вытащив несколько тонн камней и грязи. При этом каждый год перед началом работ они осушают пещеру, которую затапливает после таяния снега.

Храмовая дюжина почти не контактирует с журналистами. Их доверенное лицо — все тот же Карл Борхен, автор нескольких книг о Боке и его наследии. Именно он присылает СМИ новую информацию о раскопках.

За все эти годы Храмовая дюжина не нашла ни одного намека на спрятанные сокровища, однако июне этого года им удалось обнаружить в пещере, в 14 метрах ниже входа, лезвие топора, который принадлежал викингу. Археологи оценили возраст топора примерно в тысячу лет. Поскольку в Финляндии викинги не жили, топор, скорее всего, попал к местным язычникам в результате торговли. И поскольку топор не мог оказаться так глубоко в пещере сам по себе, кто-то должен был оставить или потерять его там. Храмовая дюжина считает, что он оказался там в момент заполнения тоннелей грязью, когда язычники прятали путь к храму Лемминкяйнена.

Члены Храмовой дюжины на раскопках Кадр: Sukinsun / YouTube

Борхен утверждает, что топор — лишь прелюдия к скорым открытиям. И конечно, поклонники Бока, которым в прошлым году подарили партию динамита, с удвоенным упорством продолжат раскопки. Надеются ли они разбогатеть или доказать, что мир не таков, каким его считает большинство? Для тех двоих, кто копает уже 37 лет, ответ очевиден.