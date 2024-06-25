Помощник Путина оценил потенциал его мирных инициатив

Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют сразу остановить бои на Украине

Помощник президента России Владимира Путина оценил потенциал мирных инициатив главы государства. Об этом он высказался во время выступления на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

По его словам, мирные инициативы Путина дают возможность сразу после их принятия остановить боевые действия на Украине.

Ранее в своем обращении к участникам и организаторам «Примаковских чтений» Путин заявил, что участники форума смогут увидеть, что мирные предложения российской стороны предусматривают реальную возможность завершения конфликта на Украине. Президент также понадеялся, что в рамах мероприятия должное внимание будет уделено идеям по формированию системы «равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества» в Евразии.