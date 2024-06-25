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20:52, 25 июня 2024Мир

США прокляли за нежелание защитить Ассанжа и свободу слова

Экс-разведчик Риттер: США не защитили Ассанжа и свободу слова
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Wikileaks via X / Reuters

Ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом рассказал экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«Будь проклята Америка за то, что она не защитила Джулиана. Будь проклята Америка за то, что она не защищает свободу слова», — написал он.

По словам эксперта, освобождение Ассанжа стоило слишком дорого, а свобода слова «больше не свободна».

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, вылетел из тайского Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане, где должны пройти заключительные судебные слушания с его последующим освобождением.

Также ранее стало известно, что Ассанжа отпустят на свободу после заключения сделки между ним и Минюстом США.

Напомним, дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован. Журналист провел в заключении 1901 день.

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      Виктория Кондратьева
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