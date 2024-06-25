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18:45, 25 июня 2024Мир

Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Flightradar: Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на Сайпан в Тихом океане

Фото: Wikileaks via X / Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, наконец вылетел из тайского Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане, где должны пройти заключительные судебные слушания с его последующим освобождением. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar.

Борт с Ассанжем на борту поднялся в воздух в 17:21 по московскому времени и должен приземлиться в международном аэропорту острова Сайпан 23:00 по московскому времени. Слушания, на которых должно произойти подписание соглашения с представителями США, состоятся в среду, 26 июня, в 9:00 по местному времени (2:00 по московскому времени).

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован. Журналист провел в заключении 1901 день.

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      Виктория Кондратьева
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