Жена Ассанжа рассказала о его сделке с властями США

BBC: жена основателя WikiLeaks Ассанжа рассказала о сделке журналиста с США

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после заключения сделки между ним и Минюстом США. Об этом рассказала супруга журналиста Стелла Ассанж в интервью BBC News.

«Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и оно должно быть подписано судьей на Северных Марианских островах», — сказала жена политзаключенного.

Слушания, на которых должно произойти подписание соглашения, состоятся в среду 26 июня в 9:00 по местному времени (2:00 по московскому), добавила она.

Ранее основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы в Великобритании. Высокий суд Лондона отпустил расследователя под залог. Сейчас он летит на родину в Австралию.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован. Журналист провел в заключении 1901 день.