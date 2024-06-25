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07:14, 25 июня 2024Мир

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы

Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию

Фото: WikiLeaks / Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы в Великобритании. Об этом организация сообщила в соцсети X.

«Ассанж покинул здание тюрьмы Белмарш и свободен», — уточнили в WikiLeaks, пояснив, что Высокий суд Лондона отпустил журналиста под залог. Сейчас он летит на родину в Австралию.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего он был арестован. Он провел в заключении 1901 день.

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      Марина Совина
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