В ЕС продлили действие механизма принятия украинских беженцев

Евросовет: ЕС продлил механизм принятия украинских беженцев до марта 2026 года

Европейский союз (ЕС) продлил действие специального механизма принятия украинских беженцев до марта 2026 года. Об этом сообщает Совет Европы в соответствующем заявлении на официальном сайте.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев», — отмечается в заявлении.

Совет Европы уточнил, что под временной защитой подразумевается обеспечение «немедленной и коллективной безопасности большой группе перемещенных лиц, которые прибывают в ЕС и не имеют возможности вернуться в страну своего происхождения».

23 июня председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт призвал ввести условие для пребывания украинцев в Германии. По его мнению, в стране должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины. Он назвал выплаты украинским беженцам от государства экстренной мерой.